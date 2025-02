Rubati cavi di rame e in frantumi vetro auto car sharing

Furto di due tendoni che si trovavano all’esterno di un bar tabacchi in via Principe di Villafranca. I danni ammontano a circa mille euro. A presentare denuncia il titolare dell’esercizio commerciale. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel bar.

Rubati i cavi di rame e fibra ottica a Caltavuturo

Furto di cavi di rame e fibra ottica a Caltavuturo (Palermo) in contrada Mandra Nuova. A presentare la denuncia è stato un impiegato della ditta Fibercop spa. I ladri hanno portato via decine di metri di fibra ottica e cavi di rame per circa 30 chili dalla linea telefonica in zona. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Danneggiata auto car sharing a Palermo

Un’auto del car-sharing di Palermo è stata trovata danneggiata in via Roma ad angolo con via Eliodoro Lombardi. L’auto aveva il vetro in frantumi e le chiavi dell’auto erano state portate via. I responsabili dell’Amat, la società che gestisce il trasporto urbano a Palermo e gestisce il servizio, hanno presentato denuncia.