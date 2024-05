I ladri hanno rubato un parcometro a Carini (Palermo) in via Garibaldi. E’ stata presa di mira la colonnina con cui gli automobilisti effettuano i pagamenti nella centralissima della società Telereading gestione parcheggi.

E’ stata portata via la cassa continua. Pare che in quel tratto non ci sono telecamere. Poco dopo è stato rubato anche un palo della segnaletica verticale in via Pio La Torre anche qui non ci sarebbero impianti di videosorveglianza.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.