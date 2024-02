Ruspa in azione al civico 322 in via Vespucci, a Carini dove da questa mattina si lavora per abbattere una struttura prefabbricata abusiva composta da quattro mini appartamenti autonomi, muniti di bagno, cucina, camera da letto e verandina con portico.

L’intervento fa parte di un gruppo di sei demolizioni, finanziate al 50 per cento con i fondi del Mit 3, il contributo del ministero delle Infrastrutture per le demolizioni abusive, e al 50 per cento dal Comune di Carini per un totale di 290 mila euro. Quattro di questi sei interventi sono già stati completati.

Oggi prende il via la quinta demolizione la cui progettazione e direzione dei lavori fanno capo alla ripartizione VI guidata dall’ingegnere Rita Lo Coco.