Il natante messo in sicurezza

I miliari della guardia costiera di Porticello hanno soccorso in mare un’imbarcazione da diporto di circa 9 metri, con a bordo 9 adulti e 2 bambini, col motore in fiamme e a poca distanza dagli scogli nel tratto di mare dell’ex Hotel Kafara del Comune di Santa Flavia. La motovedetta ha raggiunto il natante e l’ha messo in sicurezza.

Diportisti storditi dalle esalazioni

Molta la paura per i diportisti, i quali, pur essendo ancora storditi dal fumo respirato, hanno rifiutato ogni tipo di assistenza medica. I diportisti sono stati messi in salvo mentre l’imbarcazione che stava finendo sugli scogli è stato rimorchiato fino al porticciolo. Forte e vivo, infine, il senso di gratitudine espresso nei confronti dei militari intervenuti in soccorso, da parte delle persone salvate, per il tempestivo intervento e la professionalità dimostrata in occasione di questa loro brutta esperienza.

Cosa fare in caso di emergenza

Per ogni emergenza in mare – fanno sapere, ancora, dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello – si ricorda l’importanza del numero blu 1530 della Guardia Costiera, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gratuito da telefono fisso e cellulare, il quale permette di contattare la Capitaneria di porto più vicina, per un intervento immediato