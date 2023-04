Sul lungomare e in via Magellano

Saranno acquisiti al patrimonio comunale e poi abbattuti altri 25 immobili abusivi nel lungomare Cristoforo Colombo e via Magellano a Carini.

Gli agenti della polizia municipale in questi giorni hanno controllato gli immobili per verificare se nel frattempo sono stati occupati abusivamente in vista deSono stati Controllati 25 immobili acquisiti al patrimonio comunale, per accertare occupazioni abusive, in vista dello sgombero da parte dell’autorità di pubblica sicurezza che sarà eseguita nei prossimi giorni.

La discarica abusiva a Carini

Gli agenti della polizia municipale di Carini hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva in contrada Ciachea, lungo la strada provinciale 3 bis.

I caschi bianchi diretti dal comandante Marco Venuti hanno trovato nel terreno materiali pericolosi come eternit, bombole, vernici, pezzi di auto, nonché una roulotte e una capanna in legno, tutto sull’argine del torrente Ciachea.

Le denunce

Oltre al sequestro sono stati denunciati due uomini, M.P, di 54 anni e E.B, di 60 anni, entrambi di Carini. Sono accusati di esercizio di discarica abusiva, alla violazione della normativa edilizia, nonché della Legge Galasso, per il vincolo fluviale, e al Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte offesa il Comune di Carini, che potrà costituirsi parte civile.

Complessivamente sono stati svolti 9 controlli di polizia amministrativa, disposti dall’assessore alla polizia municipale Vito Bortiglio, che hanno portato a 4 multe ad ambulanti rimasti sul posto oltre l’ora consentita.