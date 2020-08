"L'opera passa come priorità 1"

Il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri è tornato a far visita ai cantieri della Palermo-Agrigento per assicurarsi che i lavori avanzino velocemente e senza interruzioni.

“Da oggi – ha sottolineato Cancelleri – questo cantiere passa negli interessi del MIT con priorità 1, questo vuol dire che lo seguirò in maniera personale e costante così come ho fatto con il viadotto Himera perché voglio che entro il 2021 si possano consegnare più km possibili se non tutta l’opera al netto dei lavori del viadotto per la realizzazione del quale sono state apportate delle varianti al progetto e che richiederanno qualche lavoro in più- Comunque, è arrivato il momento di scrivere la parola fine a questo cantiere infinito”.

“Oggi – ha concluso – abbiamo tutti gli affidatari dei vari lotti, salvo del lotto relativo alla variante per il viadotto, Anas ha tutte le economie disponibili per realizzare l’opera e la CMC ha concluso tutti i contratti di affidamento e quindi chiedo alla CMC e agli affidatari di avere grande responsabilità nello svolgimento dei lavori per riuscire a restituire alla Sicilia una strada importante che collega due grandi città come Palermo ed Agrigento”.