E’ scattato l’emergenza per un volo Transavia allo scalo Falcone Borsellino. Era stato lanciato l’allarme per un problema al motore del velivolo dell’aereo in partenza da Palermo a Parigi ha fatto una fiammata.

Sono usciti i vigili del fuoco e tutti gli operatori della Gesap.

L’aereo è stato bloccato ed è stato scortato fino alla piazzola per fare scendere i passeggeri.

Abbiamo chiesto una replica alla Gesap.