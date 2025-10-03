Si sono dati appuntamento in piazza Giulio Cesare a Palermo. In migliaia hanno iniziato a sfilare in via Roma.

In testa al corteo di Palermo, organizzato in occasione dello sciopero generale in solidarietà col popolo palestinese, ci sono i clown-giocolieri, travestiti in modo ironico da militari, di tre collettivi: Libera il Cappello, la Murga del genio e Trizze di donne.

“Ci siamo trovati alle scorse manifestazioni e abbiamo deciso di stare insieme perché questo ci aiuta a convogliare la gente e a dare un tocco di colore e di ironia a un contesto molto drammatico “, dice Fabrizio Campo, uno dei giocolieri. “Abbiamo scelto l’arte per ridicolizzare la violenza e le armi”.

Il corteo è organizzato dalla Cgil, Usb e SiCobas, in solidarietà col popolo palestinese. Centinaia gli studenti, i lavoratori e i cittadini. I manifestanti gridano “Free Palestine”.

Sono circa 30.000 per gli organizzatori le persone che partecipano a Palermo al corteo per lo sciopero generale in solidarietà del popolo palestinese.

Il corteo, partito dalla stazione centrale, si sta dirigendo a palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione siciliana. Tantissimi gli studenti. La manifestazione si sta svolgendo in modo pacifico. Ai lati delle strade decine di cittadini guardano i manifestanti e applaudono.