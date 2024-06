Aveva 73 anni

Addio a Teresita Di Vita. La comunità di Termini Imerese è oggi unita nel dolore per la scomparsa di Teresita Di vita, 73 anni, colpita da un male incurabile. Un vuoto incolmabile si è aperto nel cuore di chi l’ha conosciuta, amata e stimata per il suo carattere gentile e la sua dedizione al prossimo.

Teresita era moglie, mamma, nonna e amica preziosa. Lascia nel dolore il marito Giovanni, i figli Danila e Vincenzo e i tre nipotini. La donna, ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro. Ex dipendente del comune di Termini Imerese, ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei colleghi, che la ricordano per la usa professionalità, la sua discrezione e la sua capacità di creare un clima sereno e collaborativo.

“Teresita era una donna speciale, sempre pronta ad aiutare gli altri con un sorriso – scrive un ex collega – la sua gentilezza lasciavano il segno in chiunque la conoscesse”. I funerali si celebreranno domani, 20 giugno, alle ore 15.30 presso la chiesa di San Nicola di Bari (Matrice).

Il cordoglio sui social

Tra le tante testimonianze di affetto e cordoglio, anche il ricordo dell’ex sindaco di Termini Imerese: “Credo che nessuno possa dire di avere visto Teresita perdere la pazienza. Eppure, le occasioni sul lavoro non sono mancate e probabilmente anch’io le ho creato le condizioni per una giustificata reazione – ha scritto Enzo Giunta – La sua principale dote era la grande pazienza e l’innata bontà d’animo, completate dalla notevole capacità di “mediare” in un ambiente complesso, quale è certamente la struttura comunale”.

Il cordoglio per la sua scomparsa si è diffuso in tutta la città, con messaggi di affetto e stima che si susseguono sui social media. Molti cittadini ricordano la sua gentilezza, la sua disponibilità e la sua discrezione, sottolineando come la sua scomparsa rappresenti una perdita per tutta la comunità termitana: “Notizia tristissima, un abbraccio a tutta la famiglia” – scrivono in molti sui social -.