Scontro auto contro camion sulla A18, un morto e diversi feriti

Ignazio Marchese di

04/11/2026

Nuova tragedia sulle strade siciliane. Il bilancio provvisorio è di un morto e diversi feriti. Lo scontro è avvenuto stamattina, intorno alle 6.30, sull’autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, subito dopo la rampa di immissione di Giarre, in direzione Messina.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’impatto ha visto coinvolti una Fiat Panda e un mezzo pesante adibito al trasporto di materiale lapideo (massi). Per cause ancora in corso di accertamento, sembra che il camion abbia perso una sponda lungo la carreggiata, innescando il violento scontro con l’utilitaria.

Il bilancio, drammatico, è in fase di aggiornamento: nel terribile impatto avrebbe perso la vita una persona, presumibilmente il conducente che si trovava al volante della Panda. Gli altri occupanti dell’utilitaria sarebbero rimasti gravemente feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 – anche con l’ausilio dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza dei feriti più gravi al Cannizzaro – insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente sta inevitabilmente causando forti disagi alla circolazione autostradale in direzione Messina, con rallentamenti e code nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei mezzi coinvolti.