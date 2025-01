Scontro frontale tra due vetture a Palermo. Il bilancio è di due feriti. L’incidente è avvenuto in via Enrico Mattei, a Mondello.

L’impatto ha coinvolto una vettura di grossa cilindrata e un’utilitaria che dopo l’urto si è ribaltata sulla fiancata sinistra, tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi e stabilire le responsabilità dell’impatto.

Conseguenze sul traffico

A causa dello scontro la strada è rimasta bloccata con conseguenze che si sono viste anche lungo la circonvallazione per effetto della coda di auto formatasi allo svincolo che porta verso Mondello e Tommaso Natale proprio dal raccordo autostradale

Anche ieri un drammatico scontro lungo la circonvallazione

Gli incidenti gravi sa Palermo sono una piaga che non sembra arrestarsi. Anche ieri uno scontro grave è avvenuto longo la circonvallazione ma dal lato opposto della città. A causa di quello scontro un giovane di 20 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo dopo essere finito contro il guard-rail con la sua Fiat Punto lungo la bretella che costeggia il carcere Pagliarelli, in direzione Catania. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare l’automobilista poi hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’Ospedale Civico.