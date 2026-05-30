Nuovo drammatico incidente nel Palermitano. Giuseppe Saputo di 74 anni è morto nello scontro sulla statale 113 a Partinico fra un’Audi e una Fiat Punto, all’altezza del Ponte Tauro. Nello scontro altri quattro passeggeri sono rimasti gravemente feriti e trasportati in codice rosso tra gli ospedali Cervello a Palermo e il Civico di Partinico.

I feriti sono un bimbo di sette anni, una donna 55 anni e una donna di 65 anni e un uomo di 62 anni. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale, al vaglio le loro condizioni. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno dovuto operare per estrarre alcuni dei feriti dalle due auto.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ancora non è chiaro come le due macchina, che procedevano in direzione opposte, abbiano finito per scontrarsi.

I carabinieri sono intervenuti a supporto dei caschi bianchi per regolare il traffico. Il medico legale è intervenuto ed ha constatato il decesso dell’uomo coinvolto nell’incidente avvenuto a Partinico.

Incidente scuolabus, Asp Trapani ‘dimessi tre minorenni’

La direzione strategica dell’Asp Trapani ha emanato un bollettino medico sulle condizioni dei feriti coinvolti nell’incidente di ieri a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus. Tre minori sono stati dimessi ieri sera e un 16enne è rimasto ricoverato all’ospedale di Mazara del Vallo ed è in condizioni stabili. Stabili anche i tre fratellini ricoverati a Palermo, uno di loro a già avuto ridotta la frattura. I quattro minori portati all’ospedale di Trapani sono in buone condizioni come anche i tre ricoverati all’ospedale di Marsala. Tre ancora gli adulti ricoverati a Mazara, di cui uno, prossimo a essere trasferito all’Ortopedia dell’ospedale di Marsala.

La direzione dell’Asp, in una nota, “ringrazia tutti i suoi operatori sanitari che sono stati coinvolti negli interventi di soccorso e cura” e rivolge “un ringraziamento per l’opera svolta anche tutte le forze dell’ordine, il personale del 118, i vigili del fuoco e il sindaco di Mazara”. L’Asp di Trapani esprime anche “un plauso alla popolazione per aver mantenuto un comportamento pacato nell’attesa di notizie”.