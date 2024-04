Scontro questo pomeriggio tra un monopattino e una vettura in via Leonardo da Vinci nei pressi di via Uditore.

Un ragazzo di 15 anni a bordo del monopattino è stato travolto dalla vettura. Le sue condizioni sono gravi. E’ stato trasportato in codice rosso in ospedale al pronto soccorso di Villa Sofia dai sanitari del 118.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che stanno accertando le responsabilità dell’incidente.

Il traffico nella zona è rimasto paralizzato.