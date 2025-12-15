Basta con i “toni trionfalistici” nell’annunciare iniziative come il Sicilia Express. Non si tratta di successi ma di sconfitte. A dirlo è il Codacons, l’associazione dei consumatori dopo che è slittato il via alla vendita dei biglietti per i due treni speciali che da Torino porteranno i siciliani di ritorno per le feste nell’isola.

L’attacco del Codacons al “treno delle feste”

L’iniziativa quest’anno raddoppia con due convogli all’andata e due al ritorno ed un totale di 1100 posti mala vendita dei biglietti, prevista per sabato, è slittata a martedì 16 dicembre con grande disappunto di chi attendeva quello che è diventato quasi un click day del ritorno a casa. Quasi una lotteria per aggiudicarsi posti che costa da 25 a 30 euro

Per l’associazione dei consumatori non c’è nulla da festeggiare perché treno è la dimostrazione tangibile “della sconfitta nella lotta contro il caro-voli“. Per il Codacons è “inaccettabile che nel 2025 migliaia di fuorisede debbano stiparsi su convogli e affrontare viaggi di 20–24 ore per rientrare nell’Isola”. Un disagio che “incide su diritti fondamentali e aspettative di studenti e lavoratori”.

La replica della Regione siciliana

La replica della Regione siciliana arriva con una nota che affronta quanto il ritardo nell’avvio delle vendite che la questione “toni trionfalistici”.

In merito al posticipo dell’apertura delle vendite dei biglietti del servizio Sicilia Express, spostate dal 13 al 16 dicembre, la Regione Siciliana precisa di “non avere alcuna responsabilità diretta nel disallineamento tecnico dei sistemi di vendita che ha reso necessario lo slittamento dell’avvio delle prenotazioni. Il servizio di biglietteria e le relative piattaforme informatiche sono gestiti direttamente da FS Treni Turistici Italiani, che ha comunicato il rinvio per motivi esclusivamente operativi, al fine di garantire la correttezza e la sicurezza delle prenotazioni”.

La Regione segue la vicenda

La Regione è stata tempestivamente informata dell’accaduto e ha seguito l’evolversi della situazione e il Gabinetto dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità è rimasto in costante contatto con gli operatori coinvolti per ridurre al minimo i tempi.

Dal Gabinetto dell’Assessorato Infrastrutture fanno sapere che si comprende il disagio e l’incertezza manifestati da molti cittadini, in particolare dagli studenti e dai lavoratori fuori sede che desiderano rientrare in Sicilia per le festività natalizie.

Iniziativa fortemente voluta dalla Regione e valida

Allo stesso tempo, l’Amministrazione regionale conferma la bontà e il valore dell’iniziativa Sicilia Express, fortemente voluta per offrire un’opportunità concreta di rientro a costi calmierati, con biglietti a prezzi significativamente inferiori rispetto alle tariffe di mercato nel periodo natalizio. Un progetto che rappresenta un segnale concreto di vicinanza ai siciliani che vivono e studiano fuori dall’Isola.

Elevata domanda

La Regione continuerà a sostenere iniziative di questo tipo e a lavorare affinché il servizio possa essere migliorato e replicato, anche alla luce dell’elevata domanda registrata, con l’obiettivo di rendere la mobilità da e per la Sicilia sempre più accessibile, equa e programmabile.