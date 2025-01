Un bimbo di sei ani è stato investito in corso Vittorio Emanuele a Palermo da uno scooter elettrico guidato da due ragazzini.

Nella zona pedonale sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il bimbo ferito all’ospedale dei Bambini. Sono intervenuti agenti di polizia e carabinieri.

Il bimbo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Palermo.

A causa dell’incidente è scoppiata anche una rissa tra i tanti turisti e passanti che si trovavano in centro. Per questo motivo sono arrivati in massa carabinieri e polizia.