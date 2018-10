Chiesto l'intervento dell'Amap

Una conduttura è esplosa nel quartiere Zisa via Guglielmo il Buono a Palermo. L’effetto è quello Sembra un geyser islandese, come è possibile vedere dal video, in realtà è solo una colonna d’acqua che proviene dalla condotta, che per l’ennesima volta ha allagato la strada per colpa di un guasto.

“Per l’ennesima volta, forse la ventesima negli ultimi mesi – scrive nella sua pagina Facebook, Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale che ha anche postato il video – sono scoppiate le fognature di via Guglielmo il Buono. Guardate che spettacolo mi si è presentato stamattina”.

E ancora: “Stamattina ho parlato con la dottoressa Prestigiacomo, presidente dell’Amap che mi ha detto che interverranno subito, e cercheranno di risolvere definitivamente il problema. La conduttura lì sotto è un colabrodo, vecchia di più di 70 anni, ma non c’è programmazione da parte del Comune di Palermo per sistemarla. Eppure hanno anche fatto il manto stradale”.