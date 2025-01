Presidente Amat, domani sospendo il servizio

Un secondo autobus dell’Amat è stato colpito e danneggiato con un lancio di pietre al capolinea dell’ospedale Civico. Anche questa volta alcuni ragazzi hanno lanciato sassi contro un mezzo della linea 108 causando la rottura del vetro laterale.

Sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ventiquattro ore prima un altro autobus della linea 246 dell’azienda che gestisce il trasposto urbano era stato danneggiato sempre con un fitto lancio di pietre.

“Domani mi adopererò per bloccare il servizio – dice il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta – È il secondo giorno consecutivo che ci mettono fuori uso un autobus. Non ci sono le condizioni di sicurezza per continuare il servizio”.