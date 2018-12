Alle 15 è iniziata la conferenza stampa di presentazione dei nuovi proprietari del Palermo Calcio. La Global Futures Sports è rappresentata dall’amministratore delegato Clive Richardson. Qui gli aggiornamenti live con le dichiarazioni dei protagonisti.

Un gruppo di tifosi si è radunato fino dalle 14,30 nel piazzale antistante lo stadio con bandiere e fumogeni per salutare l’arrivo della nuova

Parla l’ormai ex patron rosanero Maurizio Zamparini: “Non so se dire se per me oggi è un giorno triste o bello. Forse entrambi. Il calcio è stato importante nella mia vita, è triste lasciarlo ma ho avuto la fortuna di trovare chi continuerà il mio lavoro. Come un padre con un figlio che continua. Oggi faccio l’ultimo regalo a Palermo dando la società in mano a delle persone inglesi di livello importante. Voi mi avete tante volte accusato di dire di non volere vendere. Io da cinque anni voglio vendere. Mi accorgo sempre che alla fine mi volevano truffare. La società di Palermo non si merita questo. Quello che mi ha fatto male è che fossero invenzioni mie. Gli arabi erano stati ingannati da un truffatore arabo”.

“Il mio grande errore è stato sbagliare dirigenti questa è la mia unica colpa. Lascio il Palermo molto stanco, in questo anno e mezzo sono stato dipinto per quello che non sono. Sono sempre stato onesto e di grande valenza sociale. Il mondo del calcio è fatto di pochi valori, quando venivo giudicato probabilmente dovevate chiedere a me e non sarebbe successo niente. Sicuramente ho fatto degli errori ma sempre in buona fede. Ho detto a mio figlio ( il piccolo) gli errori devono essere insegnamenti per il futuro. Senza sbagliare non apprendi la verità. Vi voglio bene a tutti avete fatto tutto in buona fede facendo un bilancio di ognuno di voi mi viene un nodo in gola. Vi voglio bene anche chi mi criticava senza conoscermi. Zamparini non ha mai fatto riciclaggio o fatture false ( parla in terza persona). I media italiani mi hanno dipinto in maniera diversa”.

“Immaginate un Palermo con istanza di fallimento con me denunciato come fossi un delinquente, immaginate come qualcuno poteva avvicinarsi a questa società – continua l’ex patron -. Oggi ero a Sferracavallo e ho ricevuto tanti abbracci e mi sono commosso . Questo è ciò che ho seminato.

Cinquanta persone mi volevano bene. Questa è la vera Palermo. Lascio la vera Palermo a questi signori ( gli inglesi). Il mio advisor di Milano è di grande livello e se vi dice una cosa dovete crederci. Non vi ho mai detto bugie e tanto meno lo farò . Vi ringrazio tantissimo e spero che voi mi accettiate anche se non sarò più proprietario o presidente. Ho conosciuto Platt che è molto capace ma è inglese dunque non conosce questa realtà. Aiutateli. Ho perso 90 milioni di patrimonio della mia famiglia e ho ricavato 10 euro”

Zamparini lascia la conferenza.

Clive Richardson Amministratore Delegato Global Sports: “Negli ultimi sei mesi abbiamo cercato opportunità in tutto il mondo e abbiamo cercato noi il Palermo. Il nome del nuovo proprietario? Non c’è un singolo proprietario al momento non possiamo dire tutto l’organigramma. Ci sarà una società proprietaria. Ma non possiamo anticipare. Se rimarremo a Palermo per ora? Ancora non siamo sicuri. Dobbiamo vedere l’agenda. Siamo appena arrivati. Non sappiamo ancora chi potrà essere il presidente. Potrà essere tra qualche settimana o qualche mese la definizione dell organigramma”.

Maurizio Belli Advisor del Palermo: “Bisogna aspettare per la società quotata che ha comprato il Palermo. Sono informazioni sensibili. L’acquisto riguarda Mepal e il Palermo . Si farà fronte a tutti gli impegni a breve e a lungo termine, non Alyssa che ha un debito di 22 milioni.

Il prezzo di vendita è 10 euro. Il giro di affari di venti milioni sarebbero gli impegni che servono al Palermo per finire la stagione. I soldi che servono per andare avanti.

Gli acquirenti hanno richiesto di non essere svelati. Alcuni sono quotati in borsa e hanno richiesto riservatezza. Se facessi il nome potrebbero esserci ripercussioni sui mercati e loro non vogliono”.

“Non c’è un organigramma – continua -. Stanno approfondendo le conoscenze è solo il primo giorno dopo una serrata trattativa. Non possiamo esprimere nessun tipo di informazione. Diciamo solo serenità”.

David Platt socio Global Sports: “Non possiamo parlare ora di budget. Io rappresento la compagnia. La squadra non sta facendo male e non sappiamo ancora niente del mercato di gennaio. Dobbiamo parlare con allenatore giocatori e società. Dobbiamo capire di cosa c’è bisogno, il nostro supporto ci sarà e siamo venuti proprio per dare tranquillità , pace e sicurezza ai ragazzi che giocano, tutti i dirigenti e il mister. Le cose importanti sono quelle di campo. Questo sabato a Padova devono andare con tranquillità , la società va avanti. Come mi sento a tornare in Italia? Bello venire qui perché in Inghilterra piove. Io ho conosciuto la Global dodici anni fa e mi ha chiesto di venire per avere una mano calcisticamente parlando. Non è detto che ci sia in futuro. Sto solo dando una mano non so cosa ci sarà in futuro. Vogliamo intanto solo dare tranquillità alla squadra. Io non ho mai giocato qua a palermo neanche ai mondiali del ’90 quando rappresentavo l’Inghilterra. Quando ero al City volevo comprare Cavani ma andò altrove”.

Rino Foschi Direttore Sportivo del Palermo Calcio:”Resterò direttore a 360 gradi . Zamparini resterà come consulente gratuitamente. Prendo questa responsabilità e sono contento di stare bene agli inglesi. Da oggi lavorerò come sempre anzi con maggiore responsabilità”.