Intervento dei finanzieri del comando provinciale

I finanzieri del gruppo pronto impiego Palermo hanno sequestrato 820 articoli non sicuri in un emporio in via Lincoln gestito da un uomo cinese.

Tra gli articoli sequestrati prodotti di cancelleria come penne, pennarelli, occhiali e colori acrilici, giocattoli e prodotti elettrici lampadine alogene, lampade led, torce, UV lamp, prese elettriche, mini speaker ritenuti non sicuri in quanto sprovvisti del marchio CE o non riportanti alcuna indicazione in lingua italiana né le ulteriori indicazioni minime come il nome del produttore, dell’importatore, il luogo d’origine, particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo, previste dal Codice del Consumo.

Oltre al sequestro è scattata la sanzione per 9 mila euro.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine di contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme.