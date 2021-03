Intervento della Guardia di Finanza e ufficio dogane

I finanzieri del1° Nucleo Operativo Metropolitano del comando provinciale di Palermo con i funzionari dell’ufficio delle dogane, hanno sequestrato 360 altoparlanti per auto di origine e provenienza cinese, stivati in un container, e denunciato l’importatore di Bagheria (Pa) accusato di immissione in commercio di prodotti industriali con segni mendaci.

I finanzieri notavano che accanto all’indicazione del marchio registrato la merce presentava la dicitura “Italia”, senza alcuna indicazione relativa all’origine estera, né sull’articolo né sull’imballaggio destinato alla vendita al pubblico.

Una falsa indicazione di origine che avrebbe potuto ragionevolmente trarre in inganno il consumatore, inducendolo a ritenere il prodotto di origine italiana, anziché estera. Il sequestro convalidato dal gip.