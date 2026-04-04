La guardia resta alta sulla sicurezza alimentare a Palermo, specialmente in coincidenza con le festività pasquali, quando il consumo di prodotti dolciari tipici raggiunge il picco massimo.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) hanno condotto un’ampia operazione di verifica presso diversi laboratori e punti vendita del capoluogo, mirata a garantire che colombe, uova di cioccolato e altre specialità della tradizione rispettino i rigorosi standard di qualità previsti dalla legge.

Carenze igieniche e tracciabilità mancante

Il bilancio dell’attività ispettiva ha portato alla luce uno scenario preoccupante in diverse strutture cittadine. I militari hanno rilevato numerose irregolarità che spaziano dalla mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp alla totale assenza di documentazione sulla tracciabilità delle materie prime, elemento fondamentale per garantire la trasparenza della filiera verso il consumatore finale.

In alcuni casi, i carabinieri hanno riscontrato un grave stato di degrado igienico-sanitario sia nei laboratori di produzione che nei locali destinati alla somministrazione. Non sono mancate, inoltre, violazioni di natura edilizia, con la scoperta di ampliamenti abusivi delle strutture e la realizzazione di dehors esterni privi delle necessarie autorizzazioni comunali.

Maxi sequestro nel centro storico

L’operazione ha portato al sequestro complessivo di oltre due quintali di alimenti considerati irregolari. Di questi, circa un quintale è stato rinvenuto all’interno di una sola pasticceria situata nel cuore del centro storico di Palermo, dove le condizioni di conservazione sono apparse critiche. I prodotti, giudicati potenzialmente nocivi per la salute pubblica o presentati con modalità ingannevoli per gli acquirenti, sono stati sottratti al commercio e avviati alla distruzione.

Oltre al sequestro della merce, i titolari delle attività inadempienti hanno ricevuto sanzioni amministrative per un importo totale di diecimila euro. L’intervento dei Nas si inserisce in una più vasta campagna di prevenzione nazionale volta a tutelare i cittadini dalle frodi alimentari e dai rischi legati a processi produttivi non conformi, assicurando che le eccellenze della pasticceria locale arrivino sulle tavole dei palermitani in piena sicurezza.