I sigilli anche due moto

La Polizia di Stato ha sequestrato un deposito e denunciato il titolare in via Guadagna a Palermo dove si svolgeva un’attività di stoccaggio rifiuti pericolosi.

Gli agenti del commissariato hanno trovato materiali metallici ammassati senza la necessaria autorizzazione in materia ambientale. Nel magazzino sono stati rinvenuti 400 chili di rame, 400 chili circa di ottone e 200 chili di fili elettrici.

Il titolare, in compagnia di altre cinque persone, è stato denunciato per il mancato rispetto delle norme di tutela ambientale nella gestione dei rifiuti e allo stesso tempo è stato sequestrato il locale con all’interno tutto il materiale rinvenuto.

Nel corso dell’attività sono stati inoltre controllati un Honda Sh e Yamaha T-MAX, parcheggiati all’esterno del deposito e nella disponibilità di due dei soggetti identificati. I mezzi non avevano la copertura assicurativa e non erano stati sottoposti a revisione. E’ scattato il sequestro amministrativo per e sanzioni per 2 mila euro.