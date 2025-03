Gli agenti della polizia di Stato hanno sequestrato parte di un locale di Monreale dove era in corso di svolgimento una serata danzante non autorizzata. Sono stati denunciati i titolari del locale. I poliziotti del commissariato Porta Nuova fingendosi clienti hanno verificato che era in corso una serata da ballo con 200 persone.

Poi sono scattati i controlli che hanno accertato che il locale non aveva la licenza rilasciata dal questore per realizzare questi eventi. Il gip di Palermo ha convalidato il sequestro della strumentazione musicale e della pista da ballo ed alla denuncia dei titolari, responsabili di apertura abusiva di locali di pubblico spettacolo e di trattenimento.