Domenica 29 giugno, a partire dalle ore 20:00, la suggestiva cornice di Allegroitalia Torre Artale Palermo ospiterà una serata speciale per celebrare la Festa di San Pietro e Paolo, tra musica dal vivo, gastronomia siciliana e un’atmosfera coinvolgente pensata per grandi e piccini.

Specialità siciliane e open wine

La serata sarà impreziosita da un ricco buffet di specialità tipiche siciliane, accompagnato da pizza croccante appena sfornata e da un’esclusiva selezione open wine, pensata per offrire agli ospiti un’esperienza enogastronomica completa, autentica e raffinata. Un’opportunità imperdibile per scoprire i sapori locali in una location elegante e accogliente.

Valerio Liboni in concerto: emozioni anni ’70 e ’80

Ospite d’onore della serata sarà Valerio Liboni, storica voce del celebre gruppo I Nuovi Angeli. Il cantautore italiano ripercorrerà, in un concerto live tutto da cantare, i suoi brani più amati dal pubblico: da “Pop Corn” a “Donna Felicità”, regalando un viaggio musicale ricco di emozioni e nostalgia.

Torre Artale: l’eleganza della Sicilia autentica

Situata nella suggestiva Contrada Sant’Onofrio alle porte di Palermo, Torre Artale è una struttura quattro stelle immersa in un contesto storico e naturale di grande fascino. Con 130 camere arredate con gusto e dotate di ogni comfort, l’hotel rappresenta la scelta ideale per chi cerca relax, cultura e accoglienza siciliana.

La tenuta dispone di ampi spazi per eventi, ideali per cerimonie, meeting aziendali e ricevimenti privati. Completano l’offerta un moderno centro sportivo, perfetto per chi desidera coniugare vacanza e benessere, e una varietà di servizi pensati per garantire un soggiorno indimenticabile.