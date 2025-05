I ladri con un’auto hanno sfondato, la vetrina di una farmacia in via Besio al Cep a Palermo. Sono andati in frantumi gli scaffali abbattuti e decine di prodotti sparsi ovunque.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.

I malviventi hanno utilizzato un’auto rubata come ariete per sfondare l’ingresso principale. Una volta dentro, però, si sono accontentati di appena cinquanta euro in contanti, lasciando sul posto farmaci, cosmetici e altri articoli.

I danni, però, sono ingenti. La titolare stima almeno 6-7 mila euro per riparare saracinesca e vetrine. Le immagini di videosorveglianza della zona sono state acquisite dai carabinieri che stanno cercando di identificare i responsabili della spaccata.

La notte precedente un altro furto era stato tentato in un laboratorio di analisi cliniche che si trova nella stessa zona, vicino all’incrocio tra via Luigi Vanvitelli e via Inserra. Ad accorgersene è stata la stessa titolare che, alla riapertura dell’attività, ha trovato la saracinesca divelta. I ladri avevano cercato di forzare la serranda metallica e i lucchetti, ma qualcosa deve essere andato storto e sono scappati a mani vuote.

Durante la settimana appena trascorsa altri due furti hanno interessato delle attività commerciali del Cep. Prima in via Pietro Scaglione, dove i banditi sono entrati nel negozio MarcOttica, e successivamente nel supermercato PaghiPoco di via Brunelleschi. Su questi episodi lavorano gli investigatori della polizia che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.