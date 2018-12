Sgombero questa mattina di 13 famiglie da un immobile occupato in via Savagnone a Palermo. Carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco, agenti della polizia municipale e funzionari del Comune stanno facendo uscire i senza casa che hanno occupato da quest’estate l’immobile in passato utilizzato come delegazione dal Comune e trasformato in appartamenti.

“Al momento gli occupanti stanno incontrando l’assessore comunale alle Attività Sociali Giuseppe Mattina – dice Tony Pellicane di Potere al Popolo – per trovare una sistemazione per i prossimi trenta giorni in alcuni B&B o in associazioni”.