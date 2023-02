Inclusione sociale, Comune di Palermo approva mozione su persone fragili e senza dimora

I consiglieri e le consigliere presenti hanno compreso l’importanza del tema e hanno approvato all’unanimità il documento che impegna il Sindaco e la Giunta, tra le altre cose, "a porre in essere tutte le necessarie azioni per l’accesso alla residenza anagrafica, indispensabile per l’eserci...