Il progetto sostiene le innovative espressioni e gli artisti

La “Compagnia Marino-Ferracane Sukakaifa Produzioni” di Castelvetrano, nel trapanese, “Banned Theatre” di Catania e la “Compagnia Bottega del Pane” di Montagnareale, nel messinese, sono i vincitori del premio “Sicilia di Scena”, un progetto del Teatro Biondo di Palermo volto a sostenere e promuovere le nuove espressioni teatrali e gli artisti del territorio. Secondo quanto previsto dal bando, pubblicato lo scorso ottobre, la commissione del progetto, designata dalla direzione del Teatro, ha valutato le 50 proposte giunte nei termini stabiliti, alcune delle quali sono state eliminate per mancanza dei requisiti (sede legale delle compagnie in Sicilia, residenza di almeno il 50% degli artisti nel territorio regionale, spettacoli mai rappresentati prima), e la stessa ha ritenuto di assegnare il premio di produzione, con un minimo di 10 recite garantite, a “Sukakaifa Produzioni” per la realizzazione dello spettacolo “La consegna”, scritto e diretto da Nino Marino e interpretato dallo stesso autore insieme a Fabrizio Ferracane.

Il premio “Fersen”

Nello squallore desolante di una fermata del tram, due menti alla deriva si incontrano per un caso apparentemente fortuito: un uomo con l’ombrello, che passa intere giornate in occupazioni dissennate, e un uomo con la valigia, che rischia di non arrivare in tempo ad un appuntamento improrogabile. Una mancata consegna, un caso di omonimia, un ingarbugliato gioco di equivoci culminano in una situazione grottesca e surreale. Il testo, finora mai andato in scena, ha vinto il Premio Fersen alla drammaturgia 2021 e farà parte del secondo volume della Tetralogia del dissenno (Editoria & Spettacolo).

Il secondo premio

“Banned Theatre” si è aggiudicato il secondo premio, consistente nell’ospitalità per un minimo di tre recite, con il progetto “Sconfinati” di Valentina Ferrante e Micaela De Grandi, cui prenderanno parte, oltre a De Grandi e Ferrante, Massimiliano Geraci, Federico Fiorenza, Giovanna Mangiù, Ramzi Harrabi, Annunziata Capano. Gli attori e i musicisti della compagnia “guideranno” il pubblico in un viaggio nel quale si intrecciano storie inventate e testimonianze autentiche dalle traversate nel Mediterraneo, che ogni anno portano migliaia di migranti verso il nostro paese. Scopo dello spettacolo è quello di far vivere in maniera quanto più possibile realistica, emotivamente e sensorialmente, le diverse fasi di questa tragica odissea dei nostri giorni: il momento della partenza, il viaggio, l’approdo o il naufragio.

Il terzo premio

Terza classificata è la “Compagnia Bottega del Pane”, della quale il Teatro Biondo ospiterà lo spettacolo Radio Killers scritto da Valeria La Bua e da lei stessa diretto insieme a Davide Toscano. In scena, Toscano e Marta Cirello interpreteranno tre quadri diversi collegati dalla presenza di una radio, unico contatto col mondo esterno, che si contrappone a una condizione metaforica di prigionia, determinata dalle proprie convinzioni, dagli stati d’animo e dalla “banalità del male”. Il debutto degli spettacoli, originariamente previsto per i primi di febbraio, è posticipato a data da definire a causa delle possibili limitazioni che la prolungata emergenza sanitaria potrebbe determinare.

Marta Ciriello ne La bottega del pane