A chi è rivolto e come partecipare

Un nuovo riconoscimento per chi si distingue nella tutela del territorio siciliano. L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, guidato dall’onorevole Giusi Savarino, lancia il premio “Custode dell’Ambiente”, un’iniziativa che punta a valorizzare cittadini, imprese, enti e associazioni che si sono impegnati concretamente per la sostenibilità.

Il premio è rivolto a persone, imprese, enti, associazioni, artisti e comunità locali che abbiano messo in campo iniziative ambientali virtuose: dal riciclo creativo all’agricoltura sostenibile, dalla riqualificazione urbana ai progetti di educazione ambientale.

“Con il premio Custode dell’Ambiente vogliamo rendere protagonisti tutti coloro che, con impegno e visione, stanno contribuendo a costruire una Sicilia più sostenibile e resiliente”, ha dichiarato l’assessore Savarino. Un premio che punta a generare un cambiamento culturale profondo.

L’iniziativa rientra nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e mira a stimolare l’emulazione di comportamenti positivi, mostrando che la sostenibilità non è un concetto astratto ma qualcosa di quotidiano, concreto, replicabile.

I destinatari e come partecipare

La platea è ampia: possono partecipare artisti e creativi che parlano di sostenibilità attraverso le loro opere, professionisti che mettono le competenze al servizio dell’ambiente, imprese che investono in processi ecologici, enti pubblici e associazioni che promuovono progetti di tutela, ma anche semplici cittadini o intere comunità che con piccoli gesti costruiscono ogni giorno un futuro più verde.

Le candidature sono aperte fino al 30 ottobre 2025. Per partecipare è necessario inviare tutta la documentazione all’indirizzo PEC assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it con oggetto della mail “Candidatura riconoscimento Custode dell’Ambiente”.

Una commissione composta dall’assessore, dal dirigente generale del Dipartimento Ambiente, dal Corpo Forestale, da ARPA Sicilia e da eventuali esperti, valuterà le candidature in base a criteri come: innovazione e creatività; impatto ambientale positivo; coinvolgimento delle comunità; replicabilità del progetto; efficacia comunicativa e coerenza con gli obiettivi strategici regionali.

Il premio consisterà in un attestato ufficiale rilasciato dall’Assessorato e consegnato durante una cerimonia pubblica, ma il vero valore non è nel titolo: è nel significato. La Sicilia ha bisogno di volti, storie e azioni che ispirino. Questo riconoscimento nasce per dare visibilità a chi ogni giorno fa la differenza, spesso lontano dai riflettori.