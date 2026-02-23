La Sicilia punta sulla crescita digitale e le imprese rispondono alla strategia messa in campo dalla Regione siciliana. Sono 52 i progetti presentati per un valore complessivo di 484 milioni di euro.

Forte risposta del sistema produttivo

“Il numero di progetti presentati per l’avviso Step dimostra la forte risposta da parte del sistema produttivo alle opportunità messe in campo dalla Regione. A testimoniarlo è anche la partecipazione non solo di imprese locali ma anche nazionali ed europee sempre più interessate a investire nell’Isola” dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando il primo esito dell’avviso Strategic Technologies for Europe Platform (Step) finanziato nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027.

L’Avviso Step a valere sui fondi comunitari

In totale, sono stati presentati 52 progetti per un valore complessivo di circa 484 milioni di euro. Il bando, gestito dal dipartimento delle Attività produttive, è rivolto al sostegno di programmi di investimento nei settori strategici delle tecnologie digitali, del deep tech, delle biotecnologie e delle soluzioni energetiche pulite ed efficienti, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale e contribuire alla riduzione delle dipendenze strategiche dell’Unione Europea.

Tamajo: “una scelta chiara, un modo per sostenere una industria moderna”

“Con Step vogliamo sostenere un’industria moderna – dichiara l’assessore Edy Tamajo – capace di competere sui mercati internazionali e di contribuire concretamente alla transizione digitale ed energetica della nostra economia. Questa risposta così significativa rappresenta un segnale chiaro della fiducia delle imprese nelle politiche industriali della Regione. Stiamo creando le condizioni per favorire investimenti di qualità, capaci di generare sviluppo, occupazione qualificata e nuove opportunità per il territorio”.

Avviata la fase di verifica dei requisiti dei soggetti che hanno presentato i progetti

Il dipartimento ha già avviato la fase di istruttoria delle domande, finalizzata alla verifica dei requisiti di ammissibilità e del contenuto innovativo dei progetti presentati, come previsto dal regolamento europeo Step.