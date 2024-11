La manifestazione nel salone agroalimentare a Napoli

Il dipartimento solidarietà emergenze Sicilia ha conquistato la medaglia d’oro nella terza edizione dell’Emergency Food Contest 2024, che si è svolto nel salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia Gustus di Napoli. L’evento ha visto la partecipazione di cinque team al giorno, tra volontari della Protezione Civile e cuochi provenienti da tutta Italia.

Nel parco della Mostra d’Oltremare è stata allestita un’area di 300 metri quadrati con cinque cucine campali e una tenda della protezione civile. Ogni mattina, le squadre venivano abbinate casualmente alle cucine e dovevano affrontare la preparazione di un piatto unico da 120 porzioni utilizzando ingredienti misteriosi. Dopo 30 minuti di ideazione e compilazione delle schede Haccp, avevano tre ore per cucinare e un’ora e mezza per servire.

Le performance delle squadre sono state valutate da una giuria composta da due chef internazionali accreditati Worldchefs, esperti in alimentazioni speciali, un funzionario della protezione civile campana e tre del Dipartimento nazionale. Un requisito importante della competizione era la realizzazione di pasti speciali per celiaci e persone con allergie.

Il ruolo del dipartimento solidarietà emergenze fondato nel 2016 dalla federazione italiana cuochi, ha il compito di supportare la protezione civile in situazioni critiche. Dalle emergenze post-sismiche del 2016 fino alle missioni in Ucraina nel 2022. La squadra Dse Fic Sicilia formata dal caposquadra Roberto Cascino e dai componenti chef Giovanni Puleo, Anna Scudieri, Gaetano Stagno, Giovanni D’Anna e Francesco Morici. Parte della squadra nei prossimi giorni cucinerà in una casa famiglia a Palermo e donerà regali ai bambini.