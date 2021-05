La prossima settimana nuovo hub alla Fiera del Mediterraneo

“Sono convinto che la Sicilia potrà tornare in zona gialla. Ieri ho avuto un attimo di serenità visto che abbiamo preparato una nota per le ordinanze dei comuni in scadenza è stato il momento per fare il punito della situazione.

Avere gli ospedali senza ulteriori pressioni. Essere nella condizioni di chiudere alcuni reparti Covid e destinarli di nuovo alle patologie no covid di cui Palermo ha reale bisogno, notare come al nostro drive in la percentuale dei positivi è scesa sotto il 2 % notare che i nuovi positivi si mantengono sotto numeri accettabili, questi sono tutti segnali positivi”.

Lo dice il commissario Covid Renato Costa nel corso delle vaccinazioni agli ospiti della missione Speranza e Carità.

“Tutto quello che ho detto rappresenta un elemento di preoccupazione. La soddisfazione che presto sarà possibile il recupero della nostra vita lo possiamo fare solo nella consapevolezza che dobbiamo comprendere che tra il lockdown e il liberi tutti c’è un mondo al quale ci dobbiamo adeguare. Non vorrei che siccome siamo in zona gialla in qualcuno scattasse l’idea che è finito tutto che possiamo rilassarci che possiamo abbandonare le mascherine. Ovviamente non è così. La nostra bravura sarà quella di mantenercela questa zona gialla”.

Ormai le vaccinazioni, secondo quanto riferisce il commissario, sono aperte per tutti. “Alla Fiera del Mediterraneo sia ieri che oggi sono arrivati in tanti per vaccinarsi. Noi vacciniamo tutti. La settimana prossima apriamo anche il secondo Hub alla Fiera del Mediterraneo per aumentare la quota delle vaccinazioni. Questo secondo padiglione cercheremo di tenerlo aperto 24 ore su 24. Da lunedì saremo aperti anche per gli over 40. Prenoteremo gli over 40 e li vaccineremo. Vaccineremo tutti con qualunque vaccino. Solo così ne usciremo presto”.