Una siciliana nel consiglio federale della Lega, in pratica l’organismo di governo nazionale del partito che affiancherà il leader Matteo Salvini. E’ Valeria Sudano, 49 anni, catanese, avvocato specializzato in diritto societario e bancario, deputato eletto alla camera e attualmente in carica. E’ un risultato storico per il partito che vuole essere sempre più nazionale abbandonando le connotazioni della prima ora fortemente nordiste. E’ la prima volta in assoluto, infatti, che una siciliana accede ad una simile posizione di vertice dentro la Lega.

Le prime parole

“Esprimo tutta la mia gratitudine ai delegati siciliani che oggi mi hanno consentito di essere eletta in seno al Consiglio Federale della Lega. È un risultato collettivo che, per la prima volta, consente ad un esponente siciliano di far parte dell’organo di direzione politica della Lega. “ Nel Consiglio Federale porterò avanti con orgoglio e onore le istanze dei territori sulle politiche del mezzogiorno e della nostra regione. Lavorerò con impegno per rappresentare tutta la classe politica dirigente della Lega siciliana e per far crescere il partito che, dopo il congresso di Firenze, ha una dimensione autenticamente nazionale e di grande attrattività. Ringrazio, in particolare, il commissario regionale Nino Germanà per il grande lavoro portato avanti, sempre attento ai bisogni del territorio. Manifesto le mie congratulazioni al nostro leader, Matteo Salvini, per la sua conferma a segretario federale della Lega” ha commentato appena eletta Valeria Sudano..

Il partito in Sicilia

“Per la nostra comunità politica, l’elezione di Valeria Sudano nel Consiglio federale della Lega è un risultato importante. Sarà la prima siciliana della storia a far parte dell’organo di partito che determina la linea politica a livello nazionale. Con l’indicazione di Valeria Sudano viene premiato il merito, l’impegno e la passione. Siamo certi che le esigenze del Sud e della Sicilia avranno una voce forte nella Lega. Desideriamo rivolgere un ringraziamento sincero a tutti i delegati siciliani per la straordinaria prova di serietà e compattezza dimostrata in questa occasione. Adesso avanti tutta, con determinazione e orgoglio, accanto a Matteo Salvini rieletto segretario nazionale. Il futuro si costruisce insieme” commenta Salvo Geraci, capogruppo della Lega in Sicilia, in una nota condivisa con i parlamentari regionali Luca Sammartino, Vincenzo Figuccia, Pippo Laccoto e Mimmo Turano.

I vertici del partito

“Si va avanti con una guida forte del partito e la leadership di Matteo Salvini. A lui vanno le congratulazioni per la riconferma a segretario federale della Lega da parte dei delegati al congresso di Firenze. Abbiamo davanti tanti traguardi per rendere l’Italia più forte, libera e protagonista nel mondo. Vogliamo esprimere tutta la soddisfazione per l’elezione della nostra deputata Valeria Sudano nel Consiglio federale. Abbiamo raggiunto l’obiettivo grazie alla compattezza del partito in Sicilia e al lavoro di riorganizzazione di questi mesi che ci consegna un partito pronto a nuove sfide, con un impegno concreto nel governo della Sicilia e in quello del Paese. Valeria Sudano è una politica esperta, di grande tenacia e sensibilità, che porterà all’attenzione dell’organo di partito le istanze del Mezzogiorno e della Sicilia” dicono i vertici del partito in Sicilia ovvero Nino Germanà e Anastasio Carrà, commissario e vice commissario regionali della Lega in Sicilia.

Lo stesso Germanà aveva commentato, poco prima, la rielezione di Salvini alla guida del partito per 4 anni“Andiamo avanti con Salvini e il centrodestra per rendere più forte l’Italia e migliore l’Europa. Il nostro impegno nella Lega coincide con il lavoro per rendere l’Italia più forte attraverso il federalismo e l’autonomia regionale. Da siciliani ci crediamo prima di tutti ed abbiamo imboccato con il governo regionale la via del riscatto e dello sviluppo. In economia ora occorre fare un passo deciso per agganciare gli stipendi dei lavoratori al costo reale della vita. Spingeremo per questa riforma che ridà fiato alla crescita e fa giustizia sui redditi delle persone che ogni giorno lavorano con buona volontà”.

L’assessore Mimmo Turano

“L’elezione di Valeria Sudano nel Consiglio federale della Lega è certamente una buona notizia per la Sicilia, che per la prima volta ha un proprio esponente in un organo nazionale del partito. A Valeria auguro buon lavoro, certo che saprà interpretare con attenzione i bisogni della nostra Regione”. Lo afferma, in una nota, l’assessore all’Istruzione e formazione professionale della Regione siciliana, Mimmo Turano, a Firenze per partecipare al congresso federale della Lega. “Si tratta di un risultato significativo per la Sicilia, frutto del lavoro che il commissario Nino Germanà sta svolgendo a livello regionale e che per questo ringrazio, insieme a tutti coloro che l’hanno votata”, conclude Turano.