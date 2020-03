Le mascherine saranno vendute a 20 centesimi l'una

La segreteria provinciale di Palermo del sindacato italiani militari carabinieri (Sim)e l’associazione onlus “San Giovanni Apostolo”, della parrocchia del Cep stanno promuovendo la costituzione di una rete di persone che, su base volontaria, si impegnino alla realizzazione di mascherine di produzione mediante la lavorazione di idoneo TNT (tessuto non tessuto).

Queste mascherine, simili a quelle di tipo “chirurgico” e realizzate a costi contenuti (circa € 0,20 cadauna), saranno quindi cedute gratuitamente alle persone che, a causa del servizio essenziale che svolgono a contatto costante e diretto con le persone, necessitano di un grande numero di protezioni individuali, sia per proteggersi, sia per evitare di divenire inconsapevole veicolo del Covid-19, nonché a tutte le persone che versano in condizioni bisogno, dando la precedenza a chi è particolarmente a rischio (anziani, invalidi, immunodepressi, soggetti con patologie cardio-respiratorie pregresse).

Per realizzare questo progetto si cercano persone dotate di macchine da cucire e della capacità di utilizzarle. A queste persone sarà fornito il materiale necessario per lavoro e dei video-tutorial per istruire sui dettagli di realizzazione delle mascherine. La fornitura del materiale potrà essere richiesta tramite adesione al canale Whatsapp, con modalità di consegna da concordare.

Le eventuali donazioni saranno devolute interamente l’associazione Onlus “San Giovanni Apostolo”, con il fine esclusivo dell’acquisto dei materiali (tessuto, filo, elestyixi, etc) necessari alla produzione delle mascherine, che avranno un costo netto di produzione di circa 0,20 centesimi cad. Tutti gli interessati possono provvedere a inviare una mail a simcc.provpalermo@gmail.com o a contattare personalmente il Segretario Provinciale SIM Francesco Sortino.