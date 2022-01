Domani riaprono le scuole anche a Terrasini. Il sindaco Giosuè Maniaci ha chiesto l’istituzione della zona arancione e zona rossa.

“Si torna in classe – dice il sindaco – ma non per nostra volontà. Abbiamo spiegato a tutte le istituzione che la situazione non lo consentirebbe perché ancora registriamo forte incidenza settimanale di soggetti positivi con molti bambini coinvolti.

Per questo chiediamo l’istituzione della zona arancione e zona rossa. Che la situazione è ancora serie ce lo dicono i medici di base, i pediatri anche i cittadini. Il governo nazionale, il governo regionale e il prefetto hanno precettato i sindaci e hanno deciso di riaprire tutte le scuole. Noi abbiamo a scrivere note ufficiali per ribadire una sorveglianza sanitaria per sapere qual è la reale situazione nel mio paese come negli altri paesi.

A questo non c’è stata data risposta. Visto il totale dei positivi e l’incidenza settimanale chiediamo la zona arancione o rossa per potere calmierare la diffusione del virus. Al momento le scuole riapriranno”.