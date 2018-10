Intervento dei vigili urbani

In estate avrebbe realizzato una costruzione in legno abbattendo un albero e murando una aiuola. I vigili urbani questa mattina insieme agli operai del Comune hanno smantellato il negozio di ceramiche nello storico Mercato delle Pulci di Palermo nel corso di un’operazione della Polizia municipale che è intervenuta su disposizione della magistratura.

Gli operai della Rap e del Coime stanno provvedendo allo smantellamento di un manufatto in legno e profilato metallico realizzato da P.M., 33 anni, che è stato denunciato.

Le operazioni sono coordinate dal magistrato di turno della procura di Palermo, Maurizio Agnello che oltre a disporre il sequestro ha ordinato l’immediata demolizione del manufatto abusivo sul quale è posta la seguente insegna: “Si realizzano oggetti tipici siciliani, bomboniere e ceramiche di Caltagirone”.

In passato il Mercato era stato oggetto di sequestro. Circa 20 anni fa il sindaco Leoluca Orlando, per provare a superare l’impasse del sequestro dell’area, si era fatto assegnare tutte le baracche, riconsegnandole successivamente ai commercianti nelle more della riqualificazione dello storico Mercato. Esiste un progetto dell’amministrazione comunale rimasto fermo da anni.