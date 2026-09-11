Castrenze Pirrello, 70 anni è morto nel corso di un incendio in contrada Bosco Falconeria a Partinico (Palermo). L’uomo si trovava nel suo appezzamento di terreno quando sarà stato sopraffatto dall’incendio e dal fumo.

A lanciare l’allarme la moglie che non ha visto tornare il marito.

Sono arrivati nella zona i vigili del fuoco che erano impegnati a spegnere le fiamme in zona e i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Ancora giornata di incendi in Sicilia

Allerta arancione della protezione civile e anche oggi ci sono stati diversi incendi in varie province della Sicilia che hanno visto l’intervento dei vigili del fuoco, forestali e protezione civile. I roghi sono divampati nel territorio Trapanese a Salemi, in contrada San Giacomo, e a Partanna, in zona Villa Lentini.

Fiamme anche nel Palermitano nell’area di Carini, in contrada Moscale, e a San Cipirello in via Mazzini. Spostandosi nell’Agrigentino, un incendio ha interessato contrada Crocca a Favara. Un ulteriore evento si è verificato a Realmonte, nei pressi del cimitero. In provincia di Ragusa, gli interventi sono stati a Vittoria: in via Gassman e in contrada Alcerito.

Infine, nel Siracusano, un incendio di vegetazione ha richiesto un intervento aereo ad Avola, in zona Cava Campagna, con l’impiego di mezzi regionali e squadre di terra per cercare di fronteggiare le fiamme.