Proseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori da 8 milioni di euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strade interne dell’agglomerato industriale di Carini, nel Palermitano, ed è nella fase finale la procedura di aggiudicazione della gara da 4,3 milioni per opere che saranno avviate entro fine dicembre.

Sopralluogo regionale

Stamattina il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha compiuto un sopralluogo nelle aree di cantiere avviate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-27, insieme con l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, e con il commissario straordinario dell’Irsap, Marcello Gualdani.

Buon uso delle risorse

“L’intervento nell’area industriale di Carini – afferma il presidente Schifani – è un buon esempio di utilizzo delle risorse Fsc, finalizzato all’ammodernamento di quello che è un grande territorio produttivo. Siamo qui per testimoniare l’impegno concreto del nostro governo in favore del mondo imprenditoriale. Contrariamente ad altri interventi che magari scontano ritardi in Sicilia, questa è una zona di eccellenza e ne siamo orgogliosi. Lanciamo un appello a coloro che sono impegnati nella realizzazione di interventi Fsc o anche Pnrr, affinché facciano la loro parte, facciano il loro dovere”.

Segnale a tutte le aree industriali dell’Isola

“Abbiamo lavorato intensamente, investito risorse importanti, circa 12,5 milioni – sottolinea l’assessore Tamajo – per la riqualificazione dell’agglomerato di Carini. È un segnale forte del governo nei confronti di tutte le aree industriali dell’Isola, in cui abbiamo investito 100 milioni di euro, prevedendo interventi in ogni singola provincia. Siamo contenti che i lavori continuino in maniera spedita e si stia rispettando il cronoprogramma, così da restituire agli imprenditori di Carini un’area con maggiore decoro e sicurezza”.

Il progetto Irsap da 8 milioni

Il progetto, redatto da Irsap (Istituto regionale sviluppo attività produttive), ha una dotazione finanziaria complessiva di 8 milioni Fsc, di cui 4,8 milioni di importo contrattuale, mentre il resto è composto da somme a disposizione dell’amministrazione (2,5 milioni) e ribasso d’asta. Ad eseguire i lavori è la S. V. Group srl di Castronovo di Sicilia (Pa), che dovrà ultimare le opere entro il 15 maggio 2026. Ruspe e operai sono impegnati nel rifacimento del manto stradale, nella realizzazione di due rotatorie, nella manutenzione dei viadotti e delle barriere di protezione, nel completamento dell’illuminazione pubblica e nell’installazione di nuova segnaletica. Gli interventi stanno interessando le vie Don Luigi Sturzo, Padre Francesco Randazzo, Angelo Russello, Don Lorenzo Milani, Matteo Picone, Archimede, Mariano Di Trapani, via delle Industrie e via Val di Mazara, i viadotti Don Luigi Sturzo e Don Milani est.

Ulteriori risorse per 4,3 milioni

Infine, è in fase di ultimazione la procedura di aggiudicazione della gara per le opere di completamento del più ampio progetto di riqualificazione, con l’inserimento di altre strade, finanziate con altri 4,3 milioni di fondi Fsc. L’avvio dei lavori per questo nuovo step è previsto entro fine dicembre.

