I ladri hanno fatto irruzione in un locale in via Wagner a Palermo. Anche in questo caso hanno spaccato la vetrina e sono entrati dentro portando via soldi trovati e alcuni oggetti. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato che hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza. I danni ammontano a migliaia di euro.

Ironico il commento dei titolari. “A certe persone il nostro locale piace così tanto ce vogliono entrare anche quando non ci siamo – scrivono sui social – Voi avete la possibilità di venire a trovarci in operaio di apertura dalle 14 alle 23 e aiutarci a riparare i danni”.