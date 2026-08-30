I controlli serrati dei Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi hanno interessato diverse aree della città, con servizi mirati alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di illegalità. Le attività, condotte tra Ballarò, Piazza Sant’Anna e Falsomiele, hanno riguardato tanto il contrasto alla diffusione degli stupefacenti e la sicurezza stradale quanto la tutela della legalità sul fronte degli allacci abusivi alla rete elettrica.

Spaccio di stupefacenti nel centro storico e l’arresto del pusher

Nel corso della notte, i militari del Nucleo Operativo e delle Stazioni Carabinieri di Piazza Marina, Mezzo Monreale e Oreto hanno concentrato i controlli nelle zone di Ballarò e Piazza Sant’Anna. L’articolato dispositivo di presidio del territorio ha portato all’arresto di un 23enne palermitano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di osservazione, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata dal comportamento sospetto del giovane. I militari hanno notato nei suoi pressi un insolito via vai di persone, caratterizzato da contatti rapidi e permanenze di pochi istanti, modalità ritenute compatibili con la cessione di droga. I sospetti hanno trovato riscontro quando gli operanti hanno visto il presunto pusher avvicinarsi a un vaso, recuperare un involucro precedentemente occultato e trattenerlo nella mano destra. Poco dopo, all’arrivo di un avventore, il ragazzo ha utilizzato la stessa mano per un rapido contatto, gesto servito a cedere la sostanza.

I Carabinieri sono immediatamente intervenuti, interrompendo la presunta attività e procedendo al controllo. Nella disponibilità dell’indagato e all’interno di un cespuglio sono state rinvenute diverse dosi di hashish. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Il bilancio complessivo del dispositivo di sicurezza e i controlli stradali

Il dispositivo ha consentito complessivamente di identificare 25 persone e controllare 11 veicoli, eseguendo 6 perquisizioni personali, 3 veicolari e una domiciliare. Sul fronte degli stupefacenti, 3 persone sono state segnalate all’Autorità amministrativa competente per detenzione di droga per uso personale.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. I controlli hanno portato all’elevazione di sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 1.032 euro, oltre all’esecuzione di un fermo e di un sequestro amministrativo di veicoli.

Operazione anti-abusivismo a Falsomiele e la scoperta dei furti di energia

L’azione di controllo dell’Arma ha interessato anche il quartiere Falsomiele, dove i militari della Stazione Palermo Villagrazia, con il supporto dei tecnici Enel, hanno effettuato verifiche mirate al contrasto dei prelievi abusivi dalla rete. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due persone per furto di energia elettrica.

Un 37enne e un 67enne palermitani avrebbero usufruito, all’interno delle rispettive abitazioni, di allacci abusivi alla rete di distribuzione, eludendo il regolare sistema di contabilizzazione dei consumi. Le attività condotte testimoniano la continuità dell’azione di controllo del territorio svolta dai Carabinieri nel capoluogo, attraverso servizi diversificati e calibrati sulle specifiche criticità delle singole aree urbane.