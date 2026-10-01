Gli agenti della squadra mobile dei Falchi hanno arrestato quattro persone in altrettanti episodi a Palermo. Lo spaccio di droga rappresenta uno dei maggiori introiti della criminalità organizzata in tutta la regione.

Arresto in piazza Giulio Cesare

Nel primo caso, gli agenti, transitando in orario pomeridiano per piazza Giulio Cesare, hanno notato un cittadino straniero 21enne che, alla vista degli agenti, ha cercato alla meno peggio di occultare due voluminosi involucri nelle tasche. Subito raggiunto e bloccato, è stato trovato in possesso di 180 grammi lordi di hashish. L’uomo è stato tratto in arresto.

Arresto a Passo di Rigano

Stessa dinamica di quanto accaduto nella zona di Passo di Rigano, a distanza di poche ore: un 27enne straniero è stato visto mentre occultava frettolosamente in tasca un involucro dopo aver notato il sopraggiungere di una pattuglia di “Falchi” intenzionata ad effettuare un controllo di polizia.

Quell’involucro, recuperato dagli agenti, conteneva un ovulo di eroina del peso di 17 grammi. Un secondo involucro di eroina, del peso di 1,30 grammi ed una busta trasparente contenente 1,80 grammi di marijuana oltre che poco meno di 500 euro e materiale per il confezionamento, trovati nel domicilio dell’uomo sarebbero stati sequestrati. Anche in questo caso è scattato l’arresto.

Arresto in piazza Fonderia

Quasi contemporaneamente, in piazza Fonderia, un’altra pattuglia di “Falchi” ha assistito in presa diretta ad una cessione di stupefacenti.

I poliziotti, scorgendo da lontano la scena, hanno ritenuto di assistere a debita distanza per cogliere sul fatto i protagonisti dell’illecito scambio: quando gli agenti si sono accreditati un cittadino palermitano che aveva appena ricevuto denaro, ha gettato per terra una busta che stava per consegnare all’interlocutore. La busta conteneva cinque involucri in cellophane di colore bianco al cui interno erano custoditi 2 grammi di cocaina suddivisi in dosi.

Il palermitano è stato arrestato mentre l’acquirente segnalato come assuntore in Prefettura.

Arresto in via Cataldo Parisio

Infine, nel corso dell’ultimo episodio, i “Falchi” della Polizia di Stato hanno assistito ad uno scambio denaro stupefacente tra due cittadini palermitani in via Cataldo Parisio. Uno dei due, poi risultato essere pusher e per questo tratto in arresto, è stato visto stazionare su strada in evidente attesa.

Gli agenti sono intervenuti anche stavolta all’atto del fatidico scambio denaro/involucro.

A seguito di perquisizione nel domicilio del pusher sono state rinvenute e sequestrate dosi di hashish, 650 euro di denaro provento di spaccio e materiale per il confezionamento.

Lo spacciatore è stato arrestato, l’acquirente segnalato come assuntore in Prefettura e denunciato penalmente per il reato di evasione perché, per altro, risultava gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.