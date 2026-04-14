I Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi hanno arrestato un giovane e denunciato due persone nel corso di controlli antidroga a Palermo.

Il fulcro dell’intervento ha riguardato un 19enne palermitano, bloccato durante un servizio di pattugliamento. Il giovane è stato trovato in possesso di un assortimento variegato di sostanze: 28 dosi tra cocaina e crack, a cui si sono aggiunti circa 7 grammi di hashish. In seguito all’udienza presso il Tribunale di Palermo, il gip ha convalidato l’arresto del ragazzo. Nelle immediate vicinanze del luogo del fermo, un’ispezione approfondita dell’area ha permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di droga occultati con cura. I militari hanno infatti sequestrato, a carico di ignoti, altri 34 grammi di hashish e diverse dosi di marijuana pronte per essere immesse sul mercato.

L’azione dell’Arma non si è fermata al centro. In via Spoto, i militari della Stazione di Brancaccio hanno intercettato un 17enne che, accortosi della presenza della pattuglia, ha tentato invano di disfarsi di alcune dosi di hashish lanciandole a terra. Oltre allo stupefacente recuperato, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro la somma di oltre 200 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta verosimilmente il provento dell’attività illecita. Il minore è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Parallelamente, i controlli alla circolazione stradale tra i quartieri Oreto e Bonagia hanno portato a nuovi risultati. Durante la perquisizione di un motocarro, i Carabinieri hanno fermato un passeggero di 26 anni, di origine rumena, trovato in possesso di 6 dosi di hashish. Anche per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Tutto il materiale sequestrato nel corso delle diverse operazioni è stato inviato al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo, dove verranno effettuate le verifiche tecniche per determinare la purezza e il principio attivo delle sostanze recuperate.