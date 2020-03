I carabinieri hanno arrestato Francesco Unniemi, 32 anni, dello Zen 2 di Palermo accusato di spaccio di droga.

Nell’auto e in casa i militari della stazione di San Filippo Neri hanno trovato 900 grammi di marijuana divisa in tre buste due delle quali nascoste sotto un seggiolino per bambini.

L’arrestato è portato presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida, la droga è stata trasmessa al laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.