Un’operazione di controllo del territorio a largo raggio ha interessato i comuni di Balestrate e Trappeto. I Carabinieri delle stazioni locali, supportati dai militari della Sezione Radiomobile e dai colleghi di Grisì, Partinico e Montelepre, hanno attuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto della criminalità comune e alla sicurezza stradale. Il bilancio dell’attività è di due arresti in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti e due denunce in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il sequestro di hashish nell’armadio a Balestrate

A Balestrate l’attenzione dei militari si è focalizzata su alcuni movimenti sospetti notati nei pressi dell’abitazione di un uomo di 35 anni. Gli elementi raccolti hanno indotto i Carabinieri a procedere con una perquisizione domiciliare per verificare i propri sospetti. L’attività di ricerca ha dato esito positivo, permettendo di rinvenire un panetto di hashish del peso superiore ai 90 grammi, occultato tra i vestiti dentro un armadio, e tre dosi della stessa sostanza già confezionate all’interno di un mobiletto in legno. Oltre alla droga, le forze dell’ordine hanno sequestrato due bilancini di precisione e la somma in contanti di 375 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Per il trentacinquenne sono scattate le manette.

Il blitz a Trappeto e la marijuana in cucina

Parallelamente, a Trappeto, le manette sono scattate ai polsi di un uomo di 34 anni. Anche in questo caso sono stati i movimenti ambigui registrati nei pressi dell’abitazione dell’indagato a far scattare l’intervento dei militari. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire, all’interno di un pensile della cucina, una busta in plastica contenente oltre 100 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato prontamente sequestrato e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

Alcol al volante e posti di blocco sulle strade

Sul fronte della circolazione stradale, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie di collegamento tra i comuni, concentrandosi in particolare sulla guida sotto l’effetto di alcolici. L’esito delle verifiche ha portato al deferimento in stato di libertà di un uomo di 31 anni, sorpreso alla guida della propria vettura con un tasso alcolemico di 1,27 g/l, e di un giovane di 21 anni, fermato con un livello di alcol nel sangue pari a 0,84 g/l. Nel corso del servizio straordinario sono stati controllati complessivamente 87 veicoli e identificate 137 persone. Le pattuglie hanno inoltre elevato 4 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un valore totale di circa 1.200 euro.