Spaccio di droga e furti di energia elettrica a Palermo. I carabinieri hanno arrestato un diciottenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato sette persone per furto di energia elettrica.

Un primo intervento è stato effettuato in via Sacco e Vanzetti, dove i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi hanno fermato un velocipede elettrico guidato da un minorenne con a bordo un diciottenne palermitano. A seguito della perquisizione, il diciottenne è stato trovato in possesso di due panetti di hashish per oltre 206 grammi complessivi, altre due dosi della stessa sostanza e 270 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato. Il mezzo elettrico è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, con contestazioni per guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa e mancato uso del casco.

Inoltre, durante un servizio nel quartiere Ballarò e in particolare in piazza del Carmine, condotto dai carabinieri delle Stazioni di Palermo Centro, Oreto, Brancaccio e Piazza Marina con i tecnici di E-Distribuzione, sono stati individuati sette allacci abusivi alla rete elettrica pubblica a servizio di abitazioni private e di un’attività commerciale. Per furto di energia elettrica sono state denunciate sette persone: quattro uomini di 44, 60, 56 e 45 anni (quest’ultimo titolare dell’esercizio) e tre donne di 52, 24 e 51 anni.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro penale. Il diciottenne arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.