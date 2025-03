La polizia di Stato ha arrestato un giovane, Z.E. di anni 23 accusato di spaccio allo Sperone a Palermo. Nel corso dei controlli gli agenti del commissariato Brancaccio con il cane Cheyenne, hanno sequestrato 26 grammi di hashish suddivisi in 21 dosi, 10 grammi di crack suddivisi in 42 pezzi e 5,80 grammi di cocaina suddivisi in 25 dosi. Sequestrata anche una somma di denaro. Il giovane è stato tratto in arresto.

L’arresto è avvenuto sotto un portico dello Sperone, dove avveniva lo spaccio di dosi di crack, cocaina e hashish, così come ricostruito dai poliziotti che hanno notato il via vai dei clienti, tutti molto giovani.

In relazione al tipo di richiesta, ora cocaina e crack, ora hashish, il giovane intraprendeva due diverse direzioni per raggiungere distinti nascondigli, un tombino nel primo caso, una scala a chiocciola nel secondo.

Il giovane ha tentato una veloce fuga ma è stato bloccato dagli agenti.