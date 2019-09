Sparatoria ai Danisinni quartiere di Palermo. Tre persone sono state ferite. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

Indagini in corso.

I due sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Civico e curati dai medici, Non si conoscono le loro condizioni.

I feriti sarebbero un ragazzo, una ragazza e il padre del giovane. Sull’asfalto sono rimasti sei bossoli.

La sparatoria è avvenuta in via Regina Bianca a due passi da via dei Cipressi.

I tre feriti sono stati portati all’ospedale Civico dai sanitari del 118. Secondo le prime indagini a sparare potrebbe essere stata una quarta persona.

I vicini raccontano di una lite scoppiata ieri sera. Questa mattina una persona armata di pistola ha sparato contro i tre. Nei pressi di via Regina Bianca è stata trovata una Fiat 500 Abarth che sarebbe rubata.