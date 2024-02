Due uomini sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco allo Sperone in via XXVII Maggio. Sono in corso indagini da parte della polizia. Stanno intervenendo i sanitari del 118 e gli agenti della squadra mobile.

La zona è presidiata dalle forze dell’ordine, C’è anche elicottero che sorvola la zona dove c’è stato l’agguato.

Il bilancio della sparatoria è di un morto e un ferito grave trasportato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. La vittima è Giancarlo Romano di 37 anni. Il giovane ferito è Alessio Salvo Caruso. Ha diverse ferite all’addome. I colpi sono entrati e usciti.

Sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola i due uomini questa sera allo Sperone a Palermo. Uno dei due è morto lì sull’asfalto freddato dai colpi che lo hanno raggiunto. Il secondo si trova ricoverato al Buccheri La Ferla.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Nella zone dell’omicidio c’è tanta tensione. Ci sono i parenti e gli amici delle vittime che sono accorsi non appena si è sparsa la voce della sparatoria. Anche in pronto soccorso si sono riversati i parenti.