E' intervenuta la scientifica

Spari contro una vetreria in via Dossuna a Palermo. La scoperta l’ha fatta lo stesso artigiano questa mattina quando ha aperto l’esercizio commerciale

C’erano diversi fori di pistola. Il titolare del negozio ha chiamato gli agenti di polizia che stanno indagando.

L’uomo è stato sentito e ha detto di non riuscire a comprendere il motivo dei colpi di pistola. Non pensa ad un’intimidazione.

Sono intervenuti in via Dossuna gli agenti della scientifica per eseguire i rilievi.