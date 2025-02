Si chiama Speed gel ed è uno sport che riproduce un combattimento con palline di cellulosa. Sulla scia di Fortnite, un videogame che da anni appassiona i giovanissimi (e non solo), l’associazione Nerd Eternal Aps ha rivoluzionato il panorama del divertimento nel Sud Italia. Specializzati in eventi di comics e fiere, i membri di questa associazione hanno deciso di dedicarsi anche ai blaster,(un tipo di arma da fuoco presente nell’universo fantascientifico) creando un ambiente stimolante per appassionati di tutte le età.

Nata dalla passione per i giochi e le competizioni, la Nerd Eternal Aps si vanta di essere la più grande organizzazione del sud, in collaborazione con Blaster Italia event, leader nel Nord del paese. La loro missione: rendere il gioco dei blaster un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti.

Lo Speed gel

Si trova a Villafrati e coinvolge tanti bambini e squadre estere. “Lo Speed gel è uno sport a squadre che prevede l’utilizzo del blaster che sparano palline di cellulosa imbevute d’acqua, rendendo la competizione non solo divertente ma anche ecologica”, ha dichiarato Vincenzo Giacomarro, uno dei rappresentanti dell’associazione.

Il gioco consiste nel conquistare il portal system dell’avversario, un sistema di tiro a bersaglio intelligente che registra i punti direttamente su uno smartphone. “Lo Speed gel è ispirato allo speed Dart, uno sport praticato dai ragazzi della Blaster Italia event, una disciplina che si basa sull’utilizzo dei blaster sportivi (repliche di armi che sparano dardi in polietilene espanso con la punta di gomma) nel quale due squadre composte da almeno 5 membri si affrontano in round di tre minuti durante i quali dovranno affrontarsi e premere un pulsante (il buzz), che si trova nel campo avversario, senza farsi colpire. Ogni giocatore colpito assegna un punto e ogni pressione del buzz ne assegna due”, spiega Giacomarro.

“Il prossimo mese inizieremo con il campionato sperimentale”

“Il mio prossimo obiettivo sarà quello di creare un campionato nazionale, a cui parteciperanno altre squadre di tutta Italia – ha dichiarato uno dei rappresentanti di Nerd Eternal Aps – lo Speed gel è uno sport genuino che potrebbe anche portare un innovazione nell’idea dello sport. Attualmente le competizioni si svolgono a Villafrati, in una palestra del nostro territorio, e raccoglie tanti giovani appassionati dei giochi di squadra – continua – il prossimo mese inizieremo il campionato sperimentale a cui parteciperanno anche squadre europee che verranno ad allenarsi con noi cimentandosi in quel che spero che diventerà uno sport praticando a livello internazionale”.